Самая дорогая цель FPV-дронов: видео поражения российского ЗРК "Витязь" за $135 млн
Министр внутренних дел Игорь Клименко показал, как бойцы Национальной гвардии уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Витязь" в Херсонской области.
Министр написал, что это – новейший российский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак.
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Клименко проинформировал, что за эти несколько дней операторы БпЛА военных частей Национальной гвардии на этом направлении уничтожили:
→восемь легковых автомобилей РФ;
→ один грузовой автомобиль;
→ один ЗРК средней дальности нового поколения С-350 "Витязь",
→ один автоматизированный военный ЗРК "Оса" 10;
→ три антенны РЕБ.
Также волонтер Сергей Стерненко отметил, что стоимость пусковой установки на экспорт ЗРК "Витязь" – от $135 млн.
Волонтер добавил, что самое важное даже не стоимость, а то, что "это мог быть вообще единственный такой комплекс, поставленный россиянами на вооружение".
"В 2027 году они планировали получить 12. Поэтому эта потеря — очень болезненная для врага", – подчеркнул он.
- В ночь на 5 декабря 2023 года было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.
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- Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 6 декабря.
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