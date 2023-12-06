Министр внутренних дел Игорь Клименко показал, как бойцы Национальной гвардии уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Витязь" в Херсонской области.

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Министр написал, что это – новейший российский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак.

СПРАВКА. Зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь" разработан компанией "Алмаз-Антей" как замена С-300ПС, разработанного еще в начале 1980-х годов. В конце 2021 года россияне активно перебрасывали эти комплексы во временно оккупированный Крым. А до 2027 года в России планируют поставить на боевое дежурство около 12 дивизионов этого ЗРК.

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Клименко проинформировал, что за эти несколько дней операторы БпЛА военных частей Национальной гвардии на этом направлении уничтожили:

→восемь легковых автомобилей РФ;

→ один грузовой автомобиль;

→ один ЗРК средней дальности нового поколения С-350 "Витязь",

→ один автоматизированный военный ЗРК "Оса" 10;

→ три антенны РЕБ.

Также волонтер Сергей Стерненко отметил, что стоимость пусковой установки на экспорт ЗРК "Витязь" – от $135 млн.

Волонтер добавил, что самое важное даже не стоимость, а то, что "это мог быть вообще единственный такой комплекс, поставленный россиянами на вооружение".

"В 2027 году они планировали получить 12. Поэтому эта потеря — очень болезненная для врага", – подчеркнул он.

В ночь на 5 декабря 2023 года было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

РФ два часа била из "Града" по Часовому Яру: убила и ранила людей, получавших хлеб.

Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 6 декабря.

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