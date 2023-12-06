У Луганську висадили в повітря "депутата", у Донецьку щось сильно горить у центрі міста – відео

У тимчасово окупованому росіянами Луганську біля стадіону "Авангард" вибухнув автомобіль, в якому був "депутат" Олег Попов

Вибух автомобіля у Луганську (Фото - соцмережі)

У тимчасово окупованому росіянами Луганську біля стадіону "Авангард" вибухнув автомобіль, де перебував "депутат" Олег Попов. Про це повідомляють пропагандистські медіа країни-агресора. У соцмережах публікують відео з місця події.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Під час вибуху автомобіля "депутата" було нібито поранено, згодом деякі російські медіа повідомили про те, що він помер. Перевірити цю інформацію поки що неможливо.

За даними відкритих джерел, Попов до початку російської агресії займався у Луганську виробництвом трикотажу, у 2014 році перейшов на бік окупантів. Медіа країни-агресора стверджують, що раніше на нього невдало робили замах на початку 2023 року.

Соціальні мережі тимчасово окупованого Донецька повідомляють про вибух та публікують відео хмари чорного диму, як стверджують, у Будьонівському районі (центр міста).

Причини, масштаб та наслідки події поки що невідомі.

22 червня 2022 року начальник ГУР Кирило Буданов підтвердив підрив на Херсонщині автомобіля народного депутата Слуги народу Олексія Ковальова.

8 листопада 2023 року ГУР Міноборони взяло на себе відповідальність за ліквідацію у Луганську одного з ватажків терористів "ЛНР" Михайла Філіпоненка.

Читайте також: 10 друзів Путіна. Політичні невдахи, мисливці за грошима: хто і чому стає колаборантами