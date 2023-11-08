Розвідка взяла на себе відповідальність за ліквідацію терориста Філіпоненка в Луганську: деталі

Головне управління розвідки Міноборони взяло на себе відповідальність за ліквідацію одного з ватажків терористів ЛНР Михайла Філіпоненка. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

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Розвідники заявляють, що о 08:40 8 листопада Філіпоненка було знищено внаслідок підриву автомобіля.

Зазначається, що терорист був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де знущалися з військовополонених і цивільних. Сам Філіпоненко особисто брав участь у тортурах.

Воєнний злочинець жив у Луганську на вулиці Парашутна, 48. Операцію ГУР реалізувало разом із рухом опору.

Внаслідок вибуху колабораціоніст загинув на місці.

У березні 2023 року у Новій Каховці за допомогою саморобного вибухового пристрою намагалися ліквідувати колаборанта Віталія Гуру.

2 квітня 2023 року в Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Street Food Bar №1 на Університетській набережній, де проходив "творчий вечір" пропагандиста Владлена Татарського. "Військкора" було вбито. За попередньою версією росіян, вибухнула статуетка, подарована йому 26-річною жінкою на ім'я Дарія Трепова. Російські силовики затримали Трепову.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не думає про вибух у Санкт-Петербурзі, про це має думати Росія.

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