Розвідка взяла на себе відповідальність за ліквідацію терориста Філіпоненка в Луганську: деталі
08.11.2023, 13:04
Михайло Філіпоненко (Фото: ресурс окупантів)
Головне управління розвідки Міноборони взяло на себе відповідальність за ліквідацію одного з ватажків терористів ЛНР Михайла Філіпоненка. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.
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Розвідники заявляють, що о 08:40 8 листопада Філіпоненка було знищено внаслідок підриву автомобіля.
Зазначається, що терорист був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де знущалися з військовополонених і цивільних. Сам Філіпоненко особисто брав участь у тортурах.
Воєнний злочинець жив у Луганську на вулиці Парашутна, 48. Операцію ГУР реалізувало разом із рухом опору.
Внаслідок вибуху колабораціоніст загинув на місці.
- У березні 2023 року у Новій Каховці за допомогою саморобного вибухового пристрою намагалися ліквідувати колаборанта Віталія Гуру.
- 2 квітня 2023 року в Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Street Food Bar №1 на Університетській набережній, де проходив "творчий вечір" пропагандиста Владлена Татарського. "Військкора" було вбито. За попередньою версією росіян, вибухнула статуетка, подарована йому 26-річною жінкою на ім'я Дарія Трепова. Російські силовики затримали Трепову.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що не думає про вибух у Санкт-Петербурзі, про це має думати Росія.
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