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Разведка взяла на себя ответственность за ликвидацию террориста Филипоненко: детали

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 13:04
Разведка взяла на себя ответственность за ликвидацию террориста Филипоненко: детали - Фото
Михаил Филипоненко (Фото: ресурс оккупантов)

Главное управление разведки Минобороны взяло на себя ответственность за ликвидацию одного из главарей террористов ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Разведчики заявляют, что в 08:40 8 ноября Филипоненко был уничтожен в результате подрыва автомобиля. 

Отмечается, что террорист был причастен к организации пыточных на оккупированных территориях Луганской области, где издевались над военнопленными и гражданскими. Сам Филипоненко лично участвовал в пытках. 

Военный преступник жил в Луганске на улице Парашютная, 48. Операцию ГУР реализовало вместе с движением сопротивления. 

В результате взрыва коллаборационист погиб на месте.  

  • В марте 2023 года в Новой Каховке с помощью самодельного взрывного устройства пытались ликвидировать коллаборанта Виталия Гуру.
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Дмитрий Гриниченко
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