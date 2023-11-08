Разведка взяла на себя ответственность за ликвидацию террориста Филипоненко: детали

Главное управление разведки Минобороны взяло на себя ответственность за ликвидацию одного из главарей террористов ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики заявляют, что в 08:40 8 ноября Филипоненко был уничтожен в результате подрыва автомобиля.

Отмечается, что террорист был причастен к организации пыточных на оккупированных территориях Луганской области, где издевались над военнопленными и гражданскими. Сам Филипоненко лично участвовал в пытках.

Военный преступник жил в Луганске на улице Парашютная, 48. Операцию ГУР реализовало вместе с движением сопротивления.

В результате взрыва коллаборационист погиб на месте.

В марте 2023 года в Новой Каховке с помощью самодельного взрывного устройства пытались ликвидировать коллаборанта Виталия Гуру.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" пропагандиста Владлена Татарского. "Военкор" был убит. По предварительной версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная ему 26-летней женщиной по имени Дарья Трепова. Российские силовики задержали Трепову.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в Санкт-Петербурге, об этом должна думать Россия.

Читайте также: WP: К ликвидации Дугиной причастна СБУ. Компоненты для бомбы спрятали в переноске для кота

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.