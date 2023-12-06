В Луганске взорвали "депутата", в Донецке что-то сильно горит в центре города – видео

Взрыв автомобиля в Луганске (Фото - соцсети)

Во временно оккупированном россиянами Луганске возле стадиона "Авангард" взорвался автомобиль, в котором находился "депутат" Олег Попов. Об этом сообщают пропагандистские медиа страны-агрессора. В соцсетях публикуют видео с места происшествия.

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При взрыве автомобиля "депутат" был якобы ранен, впоследствии некоторые российские медиа сообщили о том, что он скончался. Проверить эту информацию пока невозможно.

Согласно данным из открытых источников, Попов до начала российской агрессии занимался в Луганске производством трикотажа, в 2014 году принял сторону оккупантов. Медиа страны-агрессора утверждают, что ранее на него неудачно покушались в начале 2023 года.

Социальные сети временно оккупированного Донецка сообщают о взрыве и публикуют видео облака черного дыма, как утверждают, в Буденновском районе (центр города).

Причины, масштаб и последствия происшествия пока неизвестны.

22 июня 2022 начальник ГУР Кирилл Буданов подтвердил подрыв в Херсонской области автомобиля народного депутата Слуги народа Алексея Ковалева.

8 ноября 2023 года ГУР Минобороны взяло на себя ответственность за ликвидацию в Луганске одного из главарей террористов "ЛНР" Михаила Филипоненко.

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