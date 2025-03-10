ССО заминировали и взорвали промздание, заставив россиян сдаться в плен – видео
Операторы 144 центра Сил специальных операций ВСУ взяли в плен 9 российских военных на Покровском направлении. Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины.
Украинским военным стало известно, что в промышленном здании скрывается группа русских солдат. В течение нескольких дней операторы БпЛА с помощью закрепленного на дроне громкоговорителя призывали противника сдаться.
После отказа группа 144 Центра зашла в тыл противника, заминировала промышленное здание и взорвала его. После этого россияне выбросили в окно белую тряпку с намерением сдаться.
Вскоре двумя группами по четыре и пять человек российские военные направились в сторону украинских позиций. Среди них были раненые.
Украинские спецназовцы оказали врагам медицинскую помощь и начали их эвакуацию.
17 февраля Силы специальных операций сообщили, что уничтожили 23 оккупанта во время зачистки промышленного здания в тылу врага.
Также Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ атаковали дронами Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае РФ.
26 февраля Операторы третьего полка Сил специальных операций уничтожили около взвода российских военных во время налета на промышленный комплекс на Донецком направлении.