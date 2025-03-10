Операторы 144 центра Сил специальных операций ВСУ взяли в плен 9 российских военных на Покровском направлении. Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины.

Украинским военным стало известно, что в промышленном здании скрывается группа русских солдат. В течение нескольких дней операторы БпЛА с помощью закрепленного на дроне громкоговорителя призывали противника сдаться.

После отказа группа 144 Центра зашла в тыл противника, заминировала промышленное здание и взорвала его. После этого россияне выбросили в окно белую тряпку с намерением сдаться.

Вскоре двумя группами по четыре и пять человек российские военные направились в сторону украинских позиций. Среди них были раненые.

Украинские спецназовцы оказали врагам медицинскую помощь и начали их эвакуацию.