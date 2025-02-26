Операторы третьего полка Сил специальных операций уничтожили около взвода российских военных во время налета на промышленный комплекс на Донецком направлении. Об этом сообщили в командовании ССО и показали видео.

Спецназовцы говорят, что только одному оккупанту удалось сохранить жизнь – операторы заставили его сдаться в плен.

Он рассказал ценную информацию о местах скопления противника и его складах боеприпасов – эти арсеналы уничтожены в тот же день.

Когда пехота противника заняла промышленный комплекс, командование одного из отрядов третьего полка ССО спланировало и отправило подгруппы для проведения специальных действий на самом объекте и по периметру промзоны.

"Первыми отработали операторы дронов. За сбросами и ударам FPV, операторы залетели на промку на бронированных Humvee и зачистили все здания", – сказано в сообщении.

15 февраля Генштаб сообщил, что россияне активизировались на фронте. С тех пор Россия бросает в штурмы "все, что может ездить", говорят в "Хортице".

25 февраля в WSJ сообщили, что без военной помощи США у Украины достаточно оружия, чтобы продолжать боевые действия в нынешнем темпе до лета 2025 года.

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