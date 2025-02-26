ССО знищили взвод росіян під час нальоту на промзону: відео операції й зачистки
Оператори третього полку Сил спеціальних операцій знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку. Про це повідомили у командуванні ССО і показали відео.
Спецпризначенці кажуть, що лише одному окупанту вдалося зберегти життя – оператори змусили його здатися в полон.
Він розповів цінну інформацію про місця накопичення противника та його склади боєприпасів – ці арсенали знищено того самого дня.
Коли піхота противника зайняла промисловий комплекс, командування одного з загонів третього полку ССО спланувало та відправило підгрупи для проведення спеціальних дій на самому обʼєкті та по периметру промзони.
"Першими відпрацювали оператори дронів. За скидами й ударами FPV, оператори залетіли на промку на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі", – йдеться в повідомленні.
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