Оператори третього полку Сил спеціальних операцій знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку. Про це повідомили у командуванні ССО і показали відео.

Спецпризначенці кажуть, що лише одному окупанту вдалося зберегти життя – оператори змусили його здатися в полон.

Він розповів цінну інформацію про місця накопичення противника та його склади боєприпасів – ці арсенали знищено того самого дня.

Коли піхота противника зайняла промисловий комплекс, командування одного з загонів третього полку ССО спланувало та відправило підгрупи для проведення спеціальних дій на самому обʼєкті та по периметру промзони.

"Першими відпрацювали оператори дронів. За скидами й ударами FPV, оператори залетіли на промку на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі", – йдеться в повідомленні.

15 лютого Генштаб повідомив, що росіяни активізувалися на фронті. Відтоді Росія кидає у штурми "все, що може їздити", кажуть у "Хортиці".

25 лютого у WSJ повідомили, що без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати бойові дії в нинішньому темпі до літа 2025 року.

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