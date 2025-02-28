Пленные солдаты КНДР дали интервью WSJ. Они заявили, что воевали бесплатно

По словам пленных, им может быть небезопасно возвращаться в Северную Корею, так как был приказ любой ценой избегать плена

Пленный солдат КНДР (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Северокорейские военные, которых Силы обороны взяли в плен в Курской области, заявили, что ничего не знали о войне России против Украины. Они бесплатно ехали воевать против армии Южной Кореи, которая якобы помогала Украине, рассказали они в интервью The Wall Street Journal.

Один из пленных — 21-летний Пэк, а второй – 26-летний Ри. У Пэка ранение ног, ему ампутировали несколько пальцев из-за гангрены. У Ри тяжелая рана руки и челюсти, он с трудом мог говорить.

Оба заявили, что им не платили за участие в полномасштабной войне.

"Я не знаю, воюют ли российские и украинские военные из-за денег. Но мы не получаем никаких денег за участие в войне. Мы ничего не получаем от этого. Но это приказ, поэтому я воевал", – сказал Пэк.

Отмечается, что Пэка отправили в Россию без предупреждения, в 17 лет он был призван в спецподразделение Генбюро разведки, которое готовит кадры для диверсий и рейдов в Южной Корее. Последний раз он видел или слышал родных в мае 2021 года перед отправкой на службу.

После прибытия на Дальний Восток в ноябре 2024 года Пэку выдали форму армии России и военный билет на кириллице, но он не смог узнать свое имя. Солдатам из КНДР провели учения и объяснили, как работают дроны, – ранее они с таким не сталкивались.

"Я не знал, что еду в Россию. Я понял это только по прибытии... Я раньше только слышал о войне. На самом деле оказаться на ней – это было сюрреалистично", – сказал военнопленный.

Второй пленный по имени Ри служил снайпером в разведывательном бюро. По его словам, к участию в войне России против Украины его побудили заявления командиров о том, что южнокорейские войска якобы сражаются с украинцами.

Он отправился в Россию в октябре 2024 года, чтобы получить "настоящий боевой опыт". В Курской области российские кураторы ему сообщили, что он участвует в битве "за освобождение российского региона от оккупационных украинских войск".

"Я сражался так, как будто Россия была моей родиной. Не знаю почему, но я не испытывал страха", – сказал пленный из КНДР.

Отмечается, что перед Новым годом северокорейским солдатам зачитали письмо главы КНДР Ким Чен Ына, в котором тот похвалил военных и назвал их "героями". По словам солдат КНДР, им было приказано избегать плена любой ценой, даже взорвав себя, если это будет необходимо.

Отмечается, что в России проводила идеологические сессии северокорейская тайная полиция и на них только подкрепила эти сообщения.

В начале января 2025 года Пэка назначили в отряд из 10 северокорейцев и отправили пешком блокировать стратегическую дорогу, которую использовали ВСУ. Но солдаты КНДР попали под артиллерийский обстрел и атаку дронов.

По словам Пэка, на его глазах погибли несколько товарищей, а он был ранен и не мог двигаться. Он пролежал на месте пять дней, хотя по протоколу должен был совершить суицид. К моменту, как его взяли в плен Силы обороны 9 января, он пробыл на передовой неделю.

По словам украинских военных, которые взяли в плен северокорейца, он размахивал гранатой и угрожал себя взорвать.

Ри взяли в плен в тот же день. По его словам, он единственный выживший из трех человек, которых направили штурмовать украинские позиции. Рядом с ним в лесу были обнаружены тела минимум пяти северокорейцев.

Оба военнопленных признали, что возвращение их или их товарищей в Северную Корею может быть опасным для них самих же.