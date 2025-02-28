Полонені солдати КНДР дали інтерв'ю WSJ. Кажуть, воювали безоплатно

За словами полонених, їм може бути небезпечно повертатися до Північної Кореї, оскільки був наказ за всяку ціну уникати полону

Полонений солдат КНДР (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Північнокорейські військові, яких Сили оборони взяли в полон у Курській області, заявили, що нічого не знали про війну Росії проти України. Вони безкоштовно їхали воювати проти армії Південної Кореї, яка нібито допомагала Україні, розповіли в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Один із полонених — 21-річний Пек, а другий – 26-річний Рі. У Пека поранення ніг, йому ампутували кілька пальців через гангрену. У Рі важка рана руки та щелепи, він майже не міг говорити.

Обидва заявили, що їм не платили за участь у повномасштабній війні.

"Я не знаю, чи воюють російські та українські військові через гроші. Але ми не отримуємо жодних грошей за участь у війні. Ми нічого не отримуємо від цього. Але це наказ, тому я воював", – сказав Пек.

Зазначається, що Пека відправили до Росії без попередження, у 17 років він був призваний до спецпідрозділу Генбюро розвідки, яке готує кадри для диверсій та рейдів у Південній Кореї. Востаннє він бачив чи чув рідних у травні 2021 року перед відправленням на службу.

Після прибуття на Далекий Схід у листопаді 2024 року Пеку видали форму армії Росії та військовий квиток на кирилиці, але він не зміг дізнатися своє ім'я. Солдатам із КНДР провели навчання та пояснили, як працюють дрони, – раніше вони з таким не стикалися.

"Я не знав, що їду в Росію. Я зрозумів це тільки після прибуття... Я раніше тільки чув про війну. Насправді опинитися на ній – це було сюрреалістично", – сказав військовополонений.

Другий полонений на ім'я Рі служив снайпером у розвідувальному бюро. За його словами, до участі у війні Росії проти України його спонукали заяви командирів про те, що південнокорейські війська нібито борються з українцями.

Він вирушив до Росії у жовтні 2024 року, щоб отримати "справжній бойовий досвід". У Курській області російські куратори йому повідомили, що він бере участь у битві "за визволення російського регіону від окупаційних українських військ".

"Я бився так, ніби Росія була моєю батьківщиною. Не знаю чому, але я не відчував страху", – сказав полонений із КНДР.

Зазначається, що перед Новим роком північнокорейським солдатам зачитали листа глави КНДР Кім Чен Ина, в якому той похвалив військових і назвав їх "героями". За словами солдатів КНДР, їм наказали уникати полону за будь-яку ціну, навіть підірвавши себе, якщо це буде необхідно.

Наголошується, що у Росії проводила ідеологічні сесії північнокорейська таємна поліція і на них лише підкріпила ці повідомлення.

На початку січня 2025 року Пека призначили до загону з 10 північнокорейців та відправили пішки блокувати стратегічну дорогу, яку використали ЗСУ. Але солдати КНДР потрапили під артилерійський обстріл та атаку дронів.

За словами Пека, на його очах загинули кілька товаришів, а він був поранений та не міг рухатися. Він пролежав на місці п'ять днів, хоча за протоколом мав зробити суїцид. На момент, як його взяли в полон Сили оборони 9 січня, він пробув на передовій тиждень.

За словами українських військових, які взяли в полон північнокорейця, він розмахував гранатою та погрожував себе підірвати.

Рі взяли в полон того ж дня. За його словами, він єдиний, що вижив із трьох осіб, яких направили штурмувати українські позиції. Поруч із ним у лісі було виявлено тіла щонайменше п'яти північнокорейців.

Обидва військовополонені визнали, що повернення їх чи їхніх товаришів до Північної Кореї може бути небезпечним для них самих.