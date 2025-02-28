Полонені солдати КНДР дали інтерв'ю WSJ. Кажуть, воювали безоплатно
Полонений солдат КНДР (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Північнокорейські військові, яких Сили оборони взяли в полон у Курській області, заявили, що нічого не знали про війну Росії проти України. Вони безкоштовно їхали воювати проти армії Південної Кореї, яка нібито допомагала Україні, розповіли в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Один із полонених — 21-річний Пек, а другий – 26-річний Рі. У Пека поранення ніг, йому ампутували кілька пальців через гангрену. У Рі важка рана руки та щелепи, він майже не міг говорити.

Обидва заявили, що їм не платили за участь у повномасштабній війні.

"Я не знаю, чи воюють російські та українські військові через гроші. Але ми не отримуємо жодних грошей за участь у війні. Ми нічого не отримуємо від цього. Але це наказ, тому я воював", – сказав Пек.

Зазначається, що Пека відправили до Росії без попередження, у 17 років він був призваний до спецпідрозділу Генбюро розвідки, яке готує кадри для диверсій та рейдів у Південній Кореї. Востаннє він бачив чи чув рідних у травні 2021 року перед відправленням на службу.

Після прибуття на Далекий Схід у листопаді 2024 року Пеку видали форму армії Росії та військовий квиток на кирилиці, але він не зміг дізнатися своє ім'я. Солдатам із КНДР провели навчання та пояснили, як працюють дрони, – раніше вони з таким не стикалися.

"Я не знав, що їду в Росію. Я зрозумів це тільки після прибуття... Я раніше тільки чув про війну. Насправді опинитися на ній – це було сюрреалістично", – сказав військовополонений.

Другий полонений на ім'я Рі служив снайпером у розвідувальному бюро. За його словами, до участі у війні Росії проти України його спонукали заяви командирів про те, що південнокорейські війська нібито борються з українцями.

Він вирушив до Росії у жовтні 2024 року, щоб отримати "справжній бойовий досвід". У Курській області російські куратори йому повідомили, що він бере участь у битві "за визволення російського регіону від окупаційних українських військ".

"Я бився так, ніби Росія була моєю батьківщиною. Не знаю чому, але я не відчував страху", – сказав полонений із КНДР.

Зазначається, що перед Новим роком північнокорейським солдатам зачитали листа глави КНДР Кім Чен Ина, в якому той похвалив військових і назвав їх "героями". За словами солдатів КНДР, їм наказали уникати полону за будь-яку ціну, навіть підірвавши себе, якщо це буде необхідно.

Наголошується, що у Росії проводила ідеологічні сесії північнокорейська таємна поліція і на них лише підкріпила ці повідомлення.

На початку січня 2025 року Пека призначили до загону з 10 північнокорейців та відправили пішки блокувати стратегічну дорогу, яку використали ЗСУ. Але солдати КНДР потрапили під артилерійський обстріл та атаку дронів.

За словами Пека, на його очах загинули кілька товаришів, а він був поранений та не міг рухатися. Він пролежав на місці п'ять днів, хоча за протоколом мав зробити суїцид. На момент, як його взяли в полон Сили оборони 9 січня, він пробув на передовій тиждень.

За словами українських військових, які взяли в полон північнокорейця, він розмахував гранатою та погрожував себе підірвати.

Рі взяли в полон того ж дня. За його словами, він єдиний, що вижив із трьох осіб, яких направили штурмувати українські позиції. Поруч із ним у лісі було виявлено тіла щонайменше п'яти північнокорейців.

Обидва військовополонені визнали, що повернення їх чи їхніх товаришів до Північної Кореї може бути небезпечним для них самих.

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