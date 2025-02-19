Північнокорейці, які воюють за Росію, думали, що у ЗСУ є південнокорейці

Північнокореєць Рі (Фото: Facebook Володимира Зеленського)

Північнокорейським військовим, які воюють за Росію на Курському напрямку, навіяли, що вони нібито воюють не тільки проти українських бійців, а й проти південнокорейських. Про це в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun Ilbo розповів військовий КНДР, якого взяли у полон десантно-штурмові війська ЗСУ.

Північнокореєць на ім'я Рі заявив, що у його підрозділі були співробітники служби безпеки Міністерства державної безпеки: принаймні один або два на кожен батальйон, що налічував близько 500 солдатів.

"Вони стежили за нашими обов'язками й за нашою ідеологією. Перед боєм один із них сказав мені, що всі оператори безпілотників в українській армії – південнокорейські солдати", – сказав він.

На запитання, чи повірив він у це, Рі відповів ствердно.

Північнокореєць також розповів, що перед відправленням до Росії йому сказали, що він їде як студент для навчання: "Я й гадки не мав, що буду брати участь у бойових діях".