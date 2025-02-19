Воюющие за Россию северокорейцы думали, что в ВСУ есть южнокорейцы

Северокорец Ри (Фото: Facebook Владимира Зеленского)

Северокорейским военным, воюющим за Россию на Курском направлении, внушили, что они воюют не только против украинских бойцов, но и против южнокорейских. Об этом в интервью южнокорейскому изданию Chosun Ilbo рассказал военный КНДР, взятый в плен десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

Северокореец по имени Ри заявил, что в его подразделении находились сотрудники службы безопасности Министерства государственной безопасности: по крайней мере один или два на каждый батальон, насчитывавший около 500 солдат.

"Они следили за нашими обязанностями и нашей идеологией. Перед боем один из них сказал мне, что все операторы беспилотников в украинской армии – южнокорейские солдаты", – сказал он.

На вопрос, поверил ли он в это, Ри ответил утвердительно.

Северокореец также рассказал, что перед отправкой в Россию ему сказали, что он едет как студент для обучения: "Я и не подозревал, что буду участвовать в боевых действиях".