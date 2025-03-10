Оператори 144 центру Сил спеціальних операцій взяли в полон дев'ятьох російських військових на Покровському напрямку. Про це повідомило командування ССО.

Українським військовим стало відомо, що в промисловій будівлі переховується група російських солдатів. Протягом кількох днів оператори безпілотників через закріплений на дроні гучномовець закликали противника здатися.

Після відмови група спецпризначенців зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю й підірвала її. Після цього росіяни викинули у вікно білу ганчірку з наміром здатися.

Невдовзі двома групами по чотири та п'ять осіб російські військові попрямували у бік українських позицій. Серед них були поранені.

Українські спецпризначенці надали росіянам домедичну допомогу й розпочали їх евакуацію.

  • 17 лютого Сили спеціальних операцій повідомили, що знищили 23 окупантів під час зачищення промислової будівлі в тилу ворога.

  • Також Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували дронами Ільський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" у Краснодарському краї РФ. 
  • 26 лютого Оператори третього полку Сил спеціальних операцій знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку. 
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