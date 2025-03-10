Оператори 144 центру Сил спеціальних операцій взяли в полон дев'ятьох російських військових на Покровському напрямку. Про це повідомило командування ССО.

Українським військовим стало відомо, що в промисловій будівлі переховується група російських солдатів. Протягом кількох днів оператори безпілотників через закріплений на дроні гучномовець закликали противника здатися.

Після відмови група спецпризначенців зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю й підірвала її. Після цього росіяни викинули у вікно білу ганчірку з наміром здатися.

Невдовзі двома групами по чотири та п'ять осіб російські військові попрямували у бік українських позицій. Серед них були поранені.

Українські спецпризначенці надали росіянам домедичну допомогу й розпочали їх евакуацію.