ССО замінували й підірвали промбудівлю, змусивши росіян здатися в полон – відео
Оператори 144 центру Сил спеціальних операцій взяли в полон дев'ятьох російських військових на Покровському напрямку. Про це повідомило командування ССО.
Українським військовим стало відомо, що в промисловій будівлі переховується група російських солдатів. Протягом кількох днів оператори безпілотників через закріплений на дроні гучномовець закликали противника здатися.
Після відмови група спецпризначенців зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю й підірвала її. Після цього росіяни викинули у вікно білу ганчірку з наміром здатися.
Невдовзі двома групами по чотири та п'ять осіб російські військові попрямували у бік українських позицій. Серед них були поранені.
Українські спецпризначенці надали росіянам домедичну допомогу й розпочали їх евакуацію.
17 лютого Сили спеціальних операцій повідомили, що знищили 23 окупантів під час зачищення промислової будівлі в тилу ворога.
- Також Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували дронами Ільський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" у Краснодарському краї РФ.
- 26 лютого Оператори третього полку Сил спеціальних операцій знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку.