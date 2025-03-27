Головне управління розвідки повідомило про удари дронами по російській техніці та судну у тимчасово окупованому Криму.

Бойову роботу провели захисники зі спецпідрозділу ГУР Prymarу ("Примари").

На відео показано ураження безпілотниками російських дороговартісних радіолокаційних станцій:

→ мобільна РЛС 48Я6-К1 "Подлет";

→ командний пункт берегової РЛС МР-10М1Э (відстежує надводні цілі);

→ РЛС 9С32 "Имбирь" (станція наведення ракет зі складу системи протиповітряної оборони С-300В);

→ командний пункт РЛС СТ-68 (виявляє маловисотні цілі);

→ мобільна РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" (призначена для розпізнавання повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах).

Також під дроновий удар ГУР потрапив буксир "Федор Урюпін" та вантажівка Камаз загарбників, що зафіксовано на відео.

Коли саме сталися ураження – не уточнюється.

Відстань від лінії фронту до тимчасово окупованого Криму становить понад 100 кілометрів по прямій.

19 березня ГУР показало відео з ударами по дороговартісних системах ППО, морських суднах та гелікоптеру загарбників у Криму.

21 березня воєнна розвідка показала відео ураження російських систем і станцій на півострові, зокрема ЗРК "Панцирь-С1".