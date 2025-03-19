Головне управління розвідки кілька днів влаштовувало "небувалий гуркіт" у Криму. Під удари потрапили дороговартісні системи протиповітряної оборони, морські судна та гелікоптер росіян, повідомили у ГУР.

У розвідці зазначили, що ППО росіян виявилася безпорадною перед ударами українських військових. За кілька днів вдалося уразити понад 10 радіолокаційних станцій, а саме:

→ 48Я6-К1 "Подльот" – дві одиниці;

→ 1Л125 "Ніобій-СВ" – дві одиниці;

→ 39Н6 "Каста 2Е2" – три одиниці;

→ 9С19 "Імбірь";

→ "Нєбо-СВ" та "Нєбо-М";

→ С-300ВМ;

→ 59Н6-Е "Протівнік-ГЕ";

→ БРЛС "Мис".

Окрім цього, під удари ГУР потрапила пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" та РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а також три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1".

Окрім цього, ГУР вдарило по транспортно-буксирному судну проєкту С4236, універсальному буксиру "Федор Урюпін" та гелікоптеру Мі-8 російських окупантів.

13 березня співрозмовник LIGA.net у розвідці повідомив, що дрони ГУР атакували підприємство з виробництва дронів під Калугою.

у розвідці повідомив, що дрони ГУР атакували підприємство з виробництва дронів під Калугою. 16 березня Сили оборони вдарили по кадировцях на Брянщині, ГУР опублікувало перехоплення розмов ворога.