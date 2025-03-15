Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили російський радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм", повідомляє командування цього роду військ.

Бойову роботу виконала тактична група ударних безпілотних авіакомплексів "Медоїд" підрозділу Баліста.

Сили спецоперацій зазначають, що "Утьос" відстежував українські літаки, ракети та безпілотники в радіусі 360 кілометрів у режимі онлайн й надавав дані російській протиповітряній обороні на висотах до 20 кілометрів.

."Його знищення суттєво послабило російським військам контроль над небом, а також знизило ефективність систем ППО", – наголошують військові.

Де і коли відбулося ураження – не уточнюється.

Слід зауважити, що ілюстрації до відео створені за допомогою штучного інтелекту. Самі кадри ураження показано на 00:24 – 00:35.