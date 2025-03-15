Силы спецопераций уничтожили российский РЛС "Утес-Тм", отслеживавший ракеты и дроны ВСУ
Силы специальных операций ВСУ уничтожили российский радиолокационный комплекс "Утес-Тм", сообщает командование этого рода войск.
Боевую работу проделала тактическая группа ударных беспилотных авиакомплексов "Медоид" подразделения Балиста.
Силы спецопераций отмечают, что "Утес" отслеживал украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 километров в режиме онлайн и предоставлял данные российской противовоздушной обороне на высотах до 20 километров.
."Его уничтожение существенно ослабило российским войскам контроль над небом, а также снизило эффективность систем ПВО", – отмечают военные.
Где и когда произошло поражение – не уточняется.
Следует отметить, что иллюстрации к видео созданы с помощью искусственного интеллекта. Сами кадры поражения показаны на 00:24 – 00:35.
- 16 января Силы обороны поразили на территории Белгородской области радиолокационную технику армии России.
- 24 января на временно оккупированной части Запорожской области украинские разведчики уничтожили радиолокационную станцию вместе с военными РФ.