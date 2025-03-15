Силы специальных операций ВСУ уничтожили российский радиолокационный комплекс "Утес-Тм", сообщает командование этого рода войск.

Боевую работу проделала тактическая группа ударных беспилотных авиакомплексов "Медоид" подразделения Балиста.

Силы спецопераций отмечают, что "Утес" отслеживал украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 километров в режиме онлайн и предоставлял данные российской противовоздушной обороне на высотах до 20 километров.

."Его уничтожение существенно ослабило российским войскам контроль над небом, а также снизило эффективность систем ПВО", – отмечают военные.

Где и когда произошло поражение – не уточняется.

Следует отметить, что иллюстрации к видео созданы с помощью искусственного интеллекта. Сами кадры поражения показаны на 00:24 – 00:35.