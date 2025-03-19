Главное управление разведки несколько дней устраивало "небывалый грохот" в Крыму. Под удары попали дорогостоящие системы противовоздушной обороны, морские суда и вертолет россиян, сообщили в ГУР.

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В разведке отметили, что ПВО россиян оказалась беспомощной перед ударами украинских военных. За несколько дней удалось поразить более 10 радиолокационных станций, а именно:

→ 48Я6-К1 "Подлет" – две единицы;

→ 1Л125 "Ниобий-СВ" – две единицы;

→ 39Н6 "Каста 2Е2" – три единицы;

→ 9С19 "Имбирь";

→ "Небо-СВ" и "Небо-М";

→ С-300ВМ;

→ 59Н6-Е "Противник-ГЭ";

→ БРЛС "Мыс".

Кроме этого, под удары ГУР попала пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а также три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

Кроме этого, ГУР ударило по транспортно-буксирному судну проекта С4236, универсальному буксиру "Федор Урюпин" и вертолету Ми-8 российских оккупантов.

13 марта собеседник LIGA.net в разведке сообщил, что дроны ГУР атаковали предприятие по производству дронов под Калугой.

в разведке сообщил, что дроны ГУР атаковали предприятие по производству дронов под Калугой. 16 марта Силы обороны ударили по кадыровцам в Брянской области, ГУР опубликовало перехват разговоров врага.