Силы обороны поразили место отдыха личного состава российского спецподразделения "Ахмат" в Брянской области, сообщило Главное управление разведки. Ведомство опубликовало радиоперехват, в котором подтверждаются российские потери.

В разговоре, перехваченном разведчиками, россиянка подтверждает успешный украинский удар по месту базирования "ахматовцев". По ее словам, под завалами оказалось много кадыровцев.

Россиянка заявила о шести раненых оккупантах, двое в тяжелом состоянии с потерей крови.

"Ракета, представь, да ещё они отдыхали, один только в бронежилете был мальчик. Чеченцы в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год", – рассказала она.

По данным ГУР, удар нанесен вблизи села Новые Юрковичи на Брянщине, расположенном в непосредственной близости от российско-украинской границы и недалеко от Беларуси.