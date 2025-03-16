Силы обороны ударили по кадыровцам в Брянщине – перехват ГУР
Силы обороны поразили место отдыха личного состава российского спецподразделения "Ахмат" в Брянской области, сообщило Главное управление разведки. Ведомство опубликовало радиоперехват, в котором подтверждаются российские потери.
В разговоре, перехваченном разведчиками, россиянка подтверждает успешный украинский удар по месту базирования "ахматовцев". По ее словам, под завалами оказалось много кадыровцев.
Россиянка заявила о шести раненых оккупантах, двое в тяжелом состоянии с потерей крови.
"Ракета, представь, да ещё они отдыхали, один только в бронежилете был мальчик. Чеченцы в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год", – рассказала она.
По данным ГУР, удар нанесен вблизи села Новые Юрковичи на Брянщине, расположенном в непосредственной близости от российско-украинской границы и недалеко от Беларуси.
- 14 января украинские силы нанесли точный удар по Брянскому химическому заводу – стратегическому объекту военно-промышленного комплекса России.
- 7 марта Брянскую область страны-агрессора атаковали дроны. По данным Радио Свобода, проанализировавшему спутниковые снимки, попадание пришлось по заводу в Стародубе, где могли производить сухпайки для российской оккупационной армии.