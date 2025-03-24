Українські сили знищили чотири вертольоти у тилу росіян – відео
Українські військові знищили чотири російські вертольоти в тилу росіян. Про це повідомили в Силах спеціальних операцій.
Операція проходила у взаємодії з Головним управлінням розвідки, ракетними військами та артилерією. Ворог втратив два вертольоти Ка-52 та два Мі-8 в Бєлгородській області Росії.
Всі повітряні судна були знищені ракетними ударами в тил, де росіяни створили майданчик для "підскоку авіації" – замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили оборони.
"Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного", – підкреслили військові.
Зазначається, що Ка-52 – це ударний вертоліт, який росіяни використовують для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 окупанти використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.
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