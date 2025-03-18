У Росії розбився військовий вертоліт Мі-28, екіпаж загинув – фото
У Росії ввечері 18 березня розбився військовий гелікоптер Мі-28 у Ленінградській області. Екіпаж загинув, повідомляють пропагандистські медіа з посиланням на Міноборони Росії та голову районної адміністрації Сергія Ушакова.
Авіакатастрофа сталася близько 18:30 у районі села Шуговиці. Повідомляється, що борт впав у поле у Волосівському районі та загорівся при виконанні планового навчально-тренувального польоту. Гелікоптер летів без боєкомплекту.
"На місце події прибула пошуково-рятувальна група. До місця катастрофи вилетіла комісія Повітряно-космічних сил", – йдеться у повідомленні Міноборони Росії.
Причини авіакатастрофи невідомі. Повідомляється, що на борту перебували, за попередніми даними, два члени екіпажу і обидва загинули.
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