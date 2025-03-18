У Росії розбився військовий вертоліт Мі-28, екіпаж загинув – фото

Повідомляється, що, за даними Міноборони Росії, гелікоптер виконував тренувальний політ

Катастрофа Мі-28 в Ленінградській області (Фото: ресурси пропагандистів)

У Росії ввечері 18 березня розбився військовий гелікоптер Мі-28 у Ленінградській області. Екіпаж загинув, повідомляють пропагандистські медіа з посиланням на Міноборони Росії та голову районної адміністрації Сергія Ушакова.

Авіакатастрофа сталася близько 18:30 у районі села Шуговиці. Повідомляється, що борт впав у поле у Волосівському районі та загорівся при виконанні планового навчально-тренувального польоту. Гелікоптер летів без боєкомплекту.

"На місце події прибула пошуково-рятувальна група. До місця катастрофи вилетіла комісія Повітряно-космічних сил", – йдеться у повідомленні Міноборони Росії.

Причини авіакатастрофи невідомі. Повідомляється, що на борту перебували, за попередніми даними, два члени екіпажу і обидва загинули.

Катастрофа Мі-28 в Ленінградській області (Фото: ресурси окупантів)

6 січня у ГУР розкрили деталі знищення двох Мі-8 росіян. За їхніми словами, екіпаж навіть не зрозумів, що сталося.

7 лютого на Алясці зник безвісти літак із 10 людьми на борту. 8 березня стало відомо, що він розбився і всі, хто був на борту, загинули.