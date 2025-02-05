Авіакатастрофа в США: з річки Потомак дістали тіла всіх загиблих

Пошукова операція (Фото: Will Oliver/EPA)

Екіпажі, які працювали на місці найбільшої авіаційної катастрофи за останні десятиліття, знайшли тіла всіх 67 жертв зіткнення літака та військового гелікоптера над річкою Потомак у Вашингтоні. Про це повідомив телеканал CNN.

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Тепер увага екіпажів буде зосереджена на розчищенні водойми від залишків уламків.

У вівторок вранці з річки дістали фрагменти літака. Одна частина фюзеляжу лежала боком на баржі, було добре видно ряд вікон кабіни. У другій половині дня з води вилучили хвостову частину літака. Тепер рятувальники шукатимуть кабіну літака, якщо дозволить погода.

Станом на 4 лютого спеціальні служби США ідентифікували 66 з 67 жертв авіакатастрофи.

CNN пише, що Національна рада з безпеки на транспорті, яка перевіряла дані з бортового реєстратора гелікоптера Black Hawk, знайденого у вихідні, відмовилася від оголошених планів публічного брифінгу щодо свого розслідування. У відомстві повідомили, що їм необхідна додаткова інформація для перевірки даних з реєстратора.

30 січня повідомлялося, що у Вашингтоні зіткнулися та впали в річку рейсовий авіалайнер і військовий вертоліт.

Пізніше стало відомо, що на борту літака American Airlines перебували фігуристи, зокрема росіяни.

Президент США Трамп заявив, що авіакатастрофі у Вашингтоні можна було запобігти.

Ця авіакатастрофа стала найбільшою за останні 24 роки у США. На борту пасажирського літака були 64 особи, а у військовому гелікоптері – троє. Усі вважаються загиблими.