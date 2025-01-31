CNN показала нові відео зіткнення літака American Airlines і гелікоптера у Вашингтоні

30 січня у Вашингтоні зіткнулися та впали в річку рейсовий авіалайнер і військовий вертоліт, внаслідок катастрофи загинули 64 людини

Уламки літака в річці Потомак у Вашингтоні (Фото: ЕРА/PETTY OFFICER 1ST CLASS BRANDON GILES)

Телеканал CNN опублікував нові відео, що показують інший ракурс зіткнення літака American Airlines і гелікоптера Black Hawk армії США над річкою Потомак біля Вашингтона 29 січня.

На першому відео видно, як вертоліт летить над річкою з лівої сторони, тоді, як літак наближається до аеропорту. Вертоліт врізається в авіалайнер, спричиняючи вибух, після чого обидва судна падають у воду.

На другому відео, ймовірно, знятому з території аеропорту, показано, як літак приземляється на злітно-посадкову смугу, а вертоліт летить з іншого боку річки. Повітряні судна рухаються на малих висотах і зіштовхуються, що призводить до вибуху й падіння обох у річку.