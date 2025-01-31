CNN показала новые видео столкновения самолета American Airlines и вертолета в Вашингтоне
Телеканал CNN опубликовал новые видео, которые показывают другой ракурс столкновения самолета American Airlines и вертолета Black Hawk армии США над рекой Потомак возле Вашингтона 29 января.
На первом видео видно, как вертолет летит над речкой с левой стороны, в то время как самолет приближается к аэропорту. Вертолет врезается в авиалайнер, вызывая взрыв, после чего оба судна падают в воду.
На втором видео, вероятно, снятом с территории аэропорта, показано, как самолет приземляется на взлетно-посадочную полосу, а вертолет летит с другой стороны реки. Воздушные суда двигаются на малых высотах и сталкиваются, что приводит к взрыву и падению обоих в реку.
- 30 января сообщалось, что в Вашингтоне столкнулись и упали в реку рейсовый авиалайнер и военный вертолет.
- Позже стало известно, что на борту самолета American Airlines находились фигуристы, в том числе россияне.
- Президент США Трамп заявил, что авиакатастрофу в Вашингтоне можно было предотвратить.
- Эта авиакатастрофа стала самой большой за последние 24 года в США. На борту пассажирского самолета находились 64 человека, а в военном вертолете – трое. Все числятся погибшими.