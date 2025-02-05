Авиакатастрофа в США: из реки Потомак достали тела всех погибших

Поисковая операция (Фото: Will Oliver/EPA)

Экипажи, работавшие на месте крупнейшей авиационной катастрофы за последние десятилетия, обнаружили тела всех 67 жертв столкновения самолета и военного вертолета над рекой Потомак в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CNN.

Теперь внимание экипажей будет сосредоточено на расчистке водоема от остатков обломков.

Во вторник утром из реки извлекли фрагменты самолета. Одна часть фюзеляжа лежала боком на барже, был хорошо виден ряд окон кабины. Во второй половине дня из воды изъяли хвостовую часть самолета. Теперь спасатели будут искать кабину самолета, если погода позволит.

По состоянию на 4 февраля специальные службы США идентифицировали 66 из 67 жертв авиакатастрофы.

CNN пишет, что Национальный совет по безопасности на транспорте, проверявший данные с бортового регистратора вертолета Black Hawk, найденного на выходных, отказался от объявленных планов публичного брифинга по своему расследованию. В ведомстве сообщили, что им необходима дополнительная информация для проверки данных из регистратора.

30 января сообщалось, что в Вашингтоне столкнулись и упали в реку рейсовый авиалайнер и военный вертолет.

Позже стало известно, что на борту самолета American Airlines находились фигуристы, в том числе россияне.

Президент США Трамп заявил, что авиакатастрофу в Вашингтоне можно было предотвратить.

Эта авиакатастрофа стала самой большой за последние 24 года в США. На борту пассажирского самолета находились 64 человека, а в военном вертолете – трое. Все числятся погибшими.