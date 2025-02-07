На Алясці зник безвісти літак із 10 людьми на борту, ведуться пошуки
На Алясці в США зник приватний літак Cessna 208B Grand Caravan авіакомпанії Bering Air з дев'ятьма пасажирами та пілотом на борту. Про це повідомило поліцейське управління штату.
Повідомлення про те, що літак зник із радарів, надійшло правоохоронцям о 16:00 6 лютого (23:00 за Києвом). За даними поліції штату Аляска, літак слідував маршрутом Уналакліт – Ном, між якими затока Нортон.
Система відстеження польотів FlightRadar 24 фіксувала сигнал літака востаннє саме над цією затокою близько 15:16 (22:16 за Києвом). А за даними берегової охорони, літак знаходився приблизно за 19 км від берега, коли його місцезнаходження було втрачено.
Департамент пожежної охорони Нома повідомив, що проводяться наземні пошуки з Нома та Вайт-Маунтіна, але повітряні пошуки обмежені через погану погоду та видимість. Берегова охорона США та Військово-повітряні сили запланували польоти для обстеження району.
"Точне місцеперебування літака поки невідоме. Ми продовжуємо розширювати пошукові роботи на максимально можливу кількість напрямків, доки літак не буде виявлений", – сказано у повідомленні пожежної служби.
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