На Алясці зник безвісти літак із 10 людьми на борту, ведуться пошуки
Літак Cessna 208B Grand Caravan (Фото: Вікіпедія)

На Алясці в США зник приватний літак Cessna 208B Grand Caravan авіакомпанії Bering Air з дев'ятьма пасажирами та пілотом на борту. Про це повідомило поліцейське управління штату.

Повідомлення про те, що літак зник із радарів, надійшло правоохоронцям о 16:00 6 лютого (23:00 за Києвом). За даними поліції штату Аляска, літак слідував маршрутом Уналакліт – Ном, між якими затока Нортон.

На Алясці зник безвісти літак із 10 людьми на борту, ведуться пошуки

Система відстеження польотів FlightRadar 24 фіксувала сигнал літака востаннє саме над цією затокою близько 15:16 (22:16 за Києвом). А за даними берегової охорони, літак знаходився приблизно за 19 км від берега, коли його місцезнаходження було втрачено.

Департамент пожежної охорони Нома повідомив, що проводяться наземні пошуки з Нома та Вайт-Маунтіна, але повітряні пошуки обмежені через погану погоду та видимість. Берегова охорона США та Військово-повітряні сили запланували польоти для обстеження району.

"Точне місцеперебування літака поки невідоме. Ми продовжуємо розширювати пошукові роботи на максимально можливу кількість напрямків, доки літак не буде виявлений", – сказано у повідомленні пожежної служби.

Читайте також
Азербайджанський літак збили росіяни, країна має фрагмент ракети – Reuters
літаксшаАлясказникнення