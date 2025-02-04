Азербайджанський пасажирський літак збили росіяни, країна має фрагмент ракети – Reuters
У грудні 2024 року азербайджанський пасажирський літак був збитий протиповітряною обороною Росії. Про це заявляє агенція Reuters з посиланням на джерело в уряді Азербайджану.
За його даними, цивільний літак був збитий російською системою ППО "Панцирь-С".
Джерело зазначило, що в азербайджанської сторони є фрагмент ракети цього комплексу, який дістали з літака та ідентифікували за допомогою міжнародної експертизи.
На початку січня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що "абсолютно впевнений": у катастрофі винна Росія.
Літак "Азербайджанських авіаліній" (AZAL) розбився 25 грудня поблизу міста Актау у Казахстані після того, як він змінив маршрут через Каспійське море з півдня Росії. Судно мало виконати рейс зі столиці Азербайджану Баку до Грозного, центру контрольованої РФ Чечні.
Унаслідок катастрофи загинули 38 осіб, поранення дістали 29.
Після катастрофи російський диктатор Путін двічі за два дні телефонував Алієву, перепросив за те, що "трагічний інцидент" стався у повітряному просторі Росії.
27 грудня у президента США Байдена заявили, що бачили ознаки, що літак Azerbaijan Airlines збила російська ППО. 28 грудня президент Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану і заявив, що Росія має все пояснити.
- З 1 січня Азербайджан запровадив обмеження на тривалість перебування для громадян Росії, які в'їжджають до країни без візи.