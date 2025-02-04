Азербайджанський пасажирський літак збили росіяни, країна має фрагмент ракети – Reuters

За даними джерела агенції, цивільний літак був збитий російською системою ППО "Панцирь-С"

Азербайджанський літак після катастрофи (Фото: STR / EPA)

У грудні 2024 року азербайджанський пасажирський літак був збитий протиповітряною обороною Росії. Про це заявляє агенція Reuters з посиланням на джерело в уряді Азербайджану.

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За його даними, цивільний літак був збитий російською системою ППО "Панцирь-С".

Джерело зазначило, що в азербайджанської сторони є фрагмент ракети цього комплексу, який дістали з літака та ідентифікували за допомогою міжнародної експертизи.

На початку січня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що "абсолютно впевнений": у катастрофі винна Росія.

Літак "Азербайджанських авіаліній" (AZAL) розбився 25 грудня поблизу міста Актау у Казахстані після того, як він змінив маршрут через Каспійське море з півдня Росії. Судно мало виконати рейс зі столиці Азербайджану Баку до Грозного, центру контрольованої РФ Чечні.

Унаслідок катастрофи загинули 38 осіб, поранення дістали 29.