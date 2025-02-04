Азербайджанский самолет сбили россияне, у страны есть фрагмент ракеты – Reuters

Азербайджанский самолет после крушения (Фото: STR / EPA)

В декабре 2024 года азербайджанский пассажирский самолет был сбит противовоздушной обороной России. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана.

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По его данным, гражданский самолет был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С".

Источник отметил, что у азербайджанской стороны есть фрагмент ракеты этого комплекса, который извлекли из самолета и идентифицировали с помощью международной экспертизы.

В начале января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "совершенно уверен": в катастрофе виновата Россия.

Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) разбился 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане после того, как он сменил маршрут через Каспийское море с юга России. Судно должно было выполнить рейс из столицы Азербайджана Баку в Грозный, центр контролируемой РФ Чечни.

В результате катастрофы погибли 38 человек, ранения получили 29.