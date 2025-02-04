Азербайджанский самолет сбили россияне, у страны есть фрагмент ракеты – Reuters
В декабре 2024 года азербайджанский пассажирский самолет был сбит противовоздушной обороной России. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана.
По его данным, гражданский самолет был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С".
Источник отметил, что у азербайджанской стороны есть фрагмент ракеты этого комплекса, который извлекли из самолета и идентифицировали с помощью международной экспертизы.
В начале января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "совершенно уверен": в катастрофе виновата Россия.
Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) разбился 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане после того, как он сменил маршрут через Каспийское море с юга России. Судно должно было выполнить рейс из столицы Азербайджана Баку в Грозный, центр контролируемой РФ Чечни.
В результате катастрофы погибли 38 человек, ранения получили 29.
После катастрофы российский диктатор Путин дважды за два дня звонил по телефону Алиеву, извинился за то, что "трагический инцидент" произошел в воздушном пространстве России.
27 декабря у президента США Байдена заявили, что видели признаки, что самолет Azerbaijan Airlines сбил российский ПВО. 28 декабря президент Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана и заявил, что Россия должна все объяснить.
- С 1 января Азербайджан ввел ограничения на продолжительность пребывания для граждан России, въезжающих в страну без визы.