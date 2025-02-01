У Філадельфії в США розбився медичний літак, який перевозив дитину – відео падіння

На борту було четверо членів екіпажу та мама з маленькою дівчинкою, які поверталися додому після лікування дитини

Наслідки авіакатастрофи (Скриншот з відео AFP)

В американській Філадельфії розбився медичний літак, який перевозив дитину та п’ятьох дорослих. Про це повідомляє місцевий телеканал Fox 29 та видання Reuters з посиланням на компанію Jet Rescue Air Ambulance, яка виконувала рейс.

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На борту було четверо членів екіпажу та мама з маленькою дівчинкою, які поверталися додому після лікування дитини.

Мер Філадельфії Шерелл Паркер повідомила, що інформації про загиблих поки немає. Представник влади заявив кореспонденту Fox 29, що щонайменше шістьох постраждалих доправили до місцевих лікарень: трьох уже оглянули та виписали, а решта перебувають у стабільному стані.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття у TruthSocial.

"Так сумно бачити, як літак впав у Філадельфії. Ще більше невинних життів втрачено. Наші люди повністю залучені до ліквідації наслідків. Перші рятувальники вже отримують заслужене визнання за відмінну роботу", – написав він.

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Philly man is recording as plane crashed and explodes in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/LqPqbD1nf7 — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) February 1, 2025

This guy was in a drive-thru trying to order food when the plane crashed behind him in Philadelphia pic.twitter.com/FEOIvH6HbR — FearBuck (@FearedBuck) February 1, 2025

30 січня 2025 року повідомлялося, що у Вашингтоні зіткнулися та впали в річку рейсовий авіалайнер і військовий вертоліт.

Пізніше стало відомо, що на борту літака American Airlines перебували фігуристи, зокрема росіяни.

Президент США Трамп заявив, що авіакатастрофі у Вашингтоні можна було запобігти.

Ця авіакатастрофа стала найбільшою за останні 24 роки у США. На борту пасажирського літака були 64 особи, а у військовому гелікоптері – троє. Усі вважаються загиблими.