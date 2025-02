У Філадельфії в США розбився медичний літак, який перевозив дитину – відео падіння

В американській Філадельфії розбився медичний літак, який перевозив дитину та п’ятьох дорослих. Про це повідомляє місцевий телеканал Fox 29 та видання Reuters з посиланням на компанію Jet Rescue Air Ambulance, яка виконувала рейс.

На борту було четверо членів екіпажу та мама з маленькою дівчинкою, які поверталися додому після лікування дитини.

Мер Філадельфії Шерелл Паркер повідомила, що інформації про загиблих поки немає. Представник влади заявив кореспонденту Fox 29, що щонайменше шістьох постраждалих доправили до місцевих лікарень: трьох уже оглянули та виписали, а решта перебувають у стабільному стані.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття у TruthSocial.

"Так сумно бачити, як літак впав у Філадельфії. Ще більше невинних життів втрачено. Наші люди повністю залучені до ліквідації наслідків. Перші рятувальники вже отримують заслужене визнання за відмінну роботу", – написав він.

BREAKING VIDEO Philly man is recording as plane crashed and explodes in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/LqPqbD1nf7

This guy was in a drive-thru trying to order food when the plane crashed behind him in Philadelphia pic.twitter.com/FEOIvH6HbR