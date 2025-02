В Филадельфии в США разбился медицинский самолет, перевозивший ребенка – видео падения

В американской Филадельфии разбился медицинский самолет, перевозивший ребенка и пятерых взрослых. Об этом сообщает местный телеканал Fox 29 и издание Reuters со ссылкой на выполнявшую рейс Jet Rescue Air Ambulance.

На борту находились четверо членов экипажа и мама с маленькой девочкой, которые возвращались домой после лечения ребенка.

Мэр Филадельфии Шерелл Паркер сообщила, что информации о погибших пока нет. Представитель власти заявил корреспонденту Fox 29, что по меньшей мере шестерых пострадавших доставили в местные больницы: троих уже осмотрели и выписали, а остальные находятся в стабильном состоянии.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в TruthSocial.

"Так грустно видеть, как самолет упал в Филадельфии. Еще больше невинных жизней потеряно. Наши люди полностью привлечены к ликвидации последствий. Первые спасатели уже получают заслуженное признание за отличную работу", – написал он.

BREAKING VIDEO Philly man является recording as plane crashed and explodes in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/LqPqbD1nf7

Этот ребята был в drive-thru trying to order food when the plane crashed behind him in Philadelphia pic.twitter.com/FEOIvH6HbR