В Филадельфии в США разбился медицинский самолет, перевозивший ребенка – видео падения
В американской Филадельфии разбился медицинский самолет, перевозивший ребенка и пятерых взрослых. Об этом сообщает местный телеканал Fox 29 и издание Reuters со ссылкой на выполнявшую рейс Jet Rescue Air Ambulance.
На борту находились четверо членов экипажа и мама с маленькой девочкой, которые возвращались домой после лечения ребенка.
Мэр Филадельфии Шерелл Паркер сообщила, что информации о погибших пока нет. Представитель власти заявил корреспонденту Fox 29, что по меньшей мере шестерых пострадавших доставили в местные больницы: троих уже осмотрели и выписали, а остальные находятся в стабильном состоянии.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в TruthSocial.
"Так грустно видеть, как самолет упал в Филадельфии. Еще больше невинных жизней потеряно. Наши люди полностью привлечены к ликвидации последствий. Первые спасатели уже получают заслуженное признание за отличную работу", – написал он.
BREAKING VIDEO— PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) February 1, 2025
Philly man является recording as plane crashed and explodes in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/LqPqbD1nf7
Этот ребята был в drive-thru trying to order food when the plane crashed behind him in Philadelphia pic.twitter.com/FEOIvH6HbR— FearBuck (@FearedBuck) February 1, 2025
- 30 января 2025 сообщалось, что в Вашингтоне столкнулись и упали в реку рейсовый авиалайнер и военный вертолет.
- Позже стало известно, что на борту самолета American Airlines находились фигуристы, в том числе россияне.
- Президент США Трамп заявил, что авиакатастрофы в Вашингтоне можно было предотвратить.
- Эта авиакатастрофа стала самой большой за последние 24 года в США. На борту пассажирского самолета находились 64 человека, а в военном вертолете – трое. Все числятся погибшими.