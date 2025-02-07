На Аляске пропал без вести самолет с 10 людьми на борту, ведутся поиски
На Аляске в США пропал частный самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Bering Air с девятью пассажирами и пилотом на борту. Об этом сообщило полицейское управление штата.
Сообщение о том, что самолет пропал с радаров поступило правоохранителям в 16:00 6 февраля (23:00 по Киеву). По данным полиции штата Аляска, самолет следовал по маршруту Уналаклит – Ном, между которыми пролив Нортон.
Система отслеживания полетов FlightRadar 24 фиксировала сигнал самолета крайни раз над именно над этим проливом около 15:16 (22:16 по Киеву). А по данным береговой охраны, самолет находился примерно в 19 км от берега, когда его местоположение было потеряно.
Департамент пожарной охраны Нома сообщил, что проводятся наземные поиски из Нома и Уайт-Маунтин, но воздушные поиски ограничены из-за плохой погоды и видимости. Береговая охрана США и Военно-воздушные силы запланировали полеты для обследования района.
"Точное местонахождение самолета пока неизвестно. Мы продолжаем расширять поисковые работы на максимально возможное количество направлений, пока самолет не будет обнаружен", – сказано в сообщении пожарной службы.
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