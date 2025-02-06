На Филиппинах разбился военный самолет, нанятый армией США: погибли четыре человека

Флаг Филиппин (Иллюстративное фото: Depositphotos)

На юге Филиппин потерпел крушение легкий самолет, нанятый американской армией. Погибли все четыре человека, находившиеся на борту. Об этом сообщили чиновники посольства США и Филиппин, сообщает агентство Associated Press.

Самолет упал на рисовое поле.

Управление гражданской авиации Филиппин подтвердило падение легкого самолета в провинции Магинданао-дель-Сур. Других подробностей оно не предоставило.

Воздушное судно было нанято американскими военными, сообщил спикер посольства США.

Филиппинский офицер по безопасности отметил, что в городе Ампатуан из-под обломков достали тела четырех человек, которые, судя по всему, были иностранцами.

Местный офицер по ликвидации последствий катастроф получила сообщение о том, что местные жители видели дым, идущий от самолета, а также слышали взрыв перед тем, как судно упало на землю на расстоянии менее километра от группы фермерских домов.

По словам чиновницы, на месте падения и вокруг него никто не пострадал. Территория была оцеплена военными.

Местные власти сообщили, что в результате катастрофы также погиб буйвол на земле.

Американские войска на протяжении нескольких десятилетий дислоцируются в лагере на юге Филиппин, чтобы давать советы и обучать силы страны, борющейся с исламистскими боевиками. Этот регион является родиной мусульманского меньшинства на преимущественно римско-католических Филиппинах.

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