На Филиппинах разбился военный самолет, нанятый армией США: погибли четыре человека
На юге Филиппин потерпел крушение легкий самолет, нанятый американской армией. Погибли все четыре человека, находившиеся на борту. Об этом сообщили чиновники посольства США и Филиппин, сообщает агентство Associated Press.
Самолет упал на рисовое поле.
Управление гражданской авиации Филиппин подтвердило падение легкого самолета в провинции Магинданао-дель-Сур. Других подробностей оно не предоставило.
Воздушное судно было нанято американскими военными, сообщил спикер посольства США.
Филиппинский офицер по безопасности отметил, что в городе Ампатуан из-под обломков достали тела четырех человек, которые, судя по всему, были иностранцами.
Местный офицер по ликвидации последствий катастроф получила сообщение о том, что местные жители видели дым, идущий от самолета, а также слышали взрыв перед тем, как судно упало на землю на расстоянии менее километра от группы фермерских домов.
По словам чиновницы, на месте падения и вокруг него никто не пострадал. Территория была оцеплена военными.
Местные власти сообщили, что в результате катастрофы также погиб буйвол на земле.
Американские войска на протяжении нескольких десятилетий дислоцируются в лагере на юге Филиппин, чтобы давать советы и обучать силы страны, борющейся с исламистскими боевиками. Этот регион является родиной мусульманского меньшинства на преимущественно римско-католических Филиппинах.
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