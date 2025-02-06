На Філіппінах розбився військовий літак, винайнятий армією США: загинуло четверо людей

Прапор Філіппін (Ілюстративне фото: Depositphotos)

На півдні Філіппін зазнав катастрофи легкий літак, винайнятий американською армією. Загинули усі четверо осіб, що перебували на борту. Про це повідомили посадовці посольства США та Філіпін, повідомляє агенція Associated Press.

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Літак впав на рисове поле.

Управління цивільної авіації Філіппін підтвердило падіння легкого літака у провінції Магінданао-дель-Сур. Інших подробиць воно не надало.

Повітряне судно було винайнято американськими військовими, повідомив речник посольства США.

Філіппінський офіцер з безпеки зазначив, що у місті Ампатуан з-під уламків дістали тіла чотирьох людей, котрі, судячи з усього, були іноземцями.

Місцевий офіцер з ліквідації наслідків катастроф отримала повідомлення про те, що місцеві жителі бачили дим, що йшов від літака, а також чули вибух перед тим, як судно впало на землю на відстані менш ніж кілометр від групи фермерських будинків.

За словами чиновниці, на місці падіння та навколо нього ніхто не постраждав. Територія була оточена військовими.

Місцева влада повідомила, що унаслідок катастрофи також загинув буйвол на землі.

Американські війська впродовж декількох десятиліть дислокуються у таборі на півдні Філіппін, аби давати поради та навчати сили країни, котрі борються з ісламістськими бойовиками. Цей регіон є батьківщиною мусульманської меншини на переважно римсько-католицьких Філіппінах.

На Алясці під час навчань 28 січня розбився новітній винищувач F-35 США, льотчик вижив.