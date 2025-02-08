Зниклий на Алясці пасажирський літак розбився: загинули 10 людей

З літаком сталася "подія, яка призвела до швидкої втрати висоти й швидкості"

Пасажирський літак (Фото: Salvatore Di Nolfi/EPA)

Невеликий пасажирський літак, який розбився на заході Аляски на шляху до центральної громади Ном, було виявлено у п'ятницю, 7 лютого, на морському льоду, всі 10 людей, які перебували на борту, загинули. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на місцеву владу.

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Одномоторний турбогвинтовий літак компанії Bering Air вилетів з міста Уналакліт вдень у четвер, 6 лютого, із дев'ятьма пасажирами та пілотом на борту, повідомили в Департаменті громадської безпеки Аляски.

За словами директора з операцій компанії Bering Air Девіда Олсона, літак Cessna Caravan вилетів з Уналакліта о 14:37 за місцевим часом, а зв’язок з ним зник менш ніж через годину.

За даними радіолокаційної криміналістичної експертизи, з літаком сталася "подія, яка призвела до швидкої втрати висоти й швидкості". Що саме сталося – наразі невідомо.

Зазначається, що берегова охорона не отримувала жодні тривожні сигнали з літака.

За словами лейтенанта Бена Ендреса з полку штату Аляска, усі 10 людей на борту літака були дорослими, і рейс був регулярним приміським.

Повідомлення про те, що літак зник із радарів, надійшло правоохоронцям о 16:00 за місцевим часом. Він був приблизно за 19 км від берега, коли його місцеперебування було втрачено.