Пропавший на Аляске пассажирский самолет разбился: погибли 10 человек

С самолетом произошло "событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости"

Пассажирский самолет (Фото: Salvatore Di Nolfi/EPA)

Небольшой пассажирский самолет, разбившийся на западе Аляски на пути к центральной общине Ном, был обнаружен в пятницу, 7 февраля, на морском льду, все 10 человек, находившихся на борту, погибли. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Одномоторный турбовинтовой самолет компании Bering Air вылетел из города Уналаклит днем в четверг, 6 февраля, с девятью пассажирами и пилотом на борту, сообщили в Департаменте общественной безопасности Аляски.

По словам директора по операциям компании Bering Air Дэвида Олсона, самолет Cessna Caravan вылетел из Уналаклита в 14:37 по местному времени, а связь с ним исчезла менее чем через час.

По данным радиолокационной криминалистической экспертизы, с самолетом произошло "событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости". Что именно случилось – пока неизвестно.

Отмечается, что береговая охрана не получала никаких тревожных сигналов с самолета.

По словам лейтенанта Бена Энреса из полка штата Аляска, все 10 человек на борту самолета были взрослыми и рейс был регулярным пригородным.

Сообщение о том, что самолет исчез с радаров, поступило правоохранителям в 16:00 по местному времени. Он находился примерно в 19 км от берега, когда его местонахождение было потеряно.