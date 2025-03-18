В России разбился военный вертолет Ми-28, экипаж погиб – фото
Крушение Ми-28 в Ленинградской области (Фото: ресурсы пропагандистов)

В России вечером 18 марта разбился военный вертолет Ми-28 в Ленинградской области. Экипаж погиб, сообщают пропагандистские медиа со ссылкой на Минобороны России и главу районной администрации Сергея Ушакова.

Авиакатастрофа произошла около 18:30 в районе деревни Шуговицы. Сообщается, что борт рухнул в поле в Волосовском районе и загорелся при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Вертолет летел без боекомплекта.

"На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. К месту катастрофы вылетела комиссия Воздушно-космических сил", – говорится в сообщении Минобороны России.

Причины авиакатастрофы неизвестны. Сообщается, что на борту находились, по предварительным данным, два члена экипажа и оба погибли.

В России разбился военный вертолет Ми-28, экипаж погиб – фото
Крушение Ми-28 в Ленинградской области (Фото: ресурсы оккупантов)
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