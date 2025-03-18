В России разбился военный вертолет Ми-28, экипаж погиб – фото

Сообщается, что, по данным Минобороны России, вертолет выполнял тренировочный полет

Крушение Ми-28 в Ленинградской области (Фото: ресурсы пропагандистов)

В России вечером 18 марта разбился военный вертолет Ми-28 в Ленинградской области. Экипаж погиб, сообщают пропагандистские медиа со ссылкой на Минобороны России и главу районной администрации Сергея Ушакова.

Авиакатастрофа произошла около 18:30 в районе деревни Шуговицы. Сообщается, что борт рухнул в поле в Волосовском районе и загорелся при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Вертолет летел без боекомплекта.

"На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. К месту катастрофы вылетела комиссия Воздушно-космических сил", – говорится в сообщении Минобороны России.

Причины авиакатастрофы неизвестны. Сообщается, что на борту находились, по предварительным данным, два члена экипажа и оба погибли.

Крушение Ми-28 в Ленинградской области (Фото: ресурсы оккупантов)

6 января в ГУР раскрыли детали уничтожения двух Ми-8 россиян. По их словам экипаж даже не понял, что произошло.

7 февраля на Аляске пропал без вести самолет с 10 людьми на борту. 8 марта стало известно, что он разбился и все, кто был на борту, погибли.