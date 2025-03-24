Украинские военные уничтожили четыре российских вертолета в тылу россиян. Об этом сообщили в Силах специальных операций.

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Операция проходила во взаимодействии с Главным управлением разведки, ракетными войсками и артиллерией. Враг потерял два вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области России.

Все воздушные суда были уничтожены ракетными ударами в тыл, где россияне создали площадку для "подскока авиации" – замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на Силы обороны.

"Враг снова думал, что в глубоком тылу недостижим. Мы в очередной раз доказали, что для ССО нет недостижимого", – подчеркнули военные.

Ка-52 – это ударный вертолет, который россияне используют для разведки и атак целей на земле. Транспортные вертолеты Ми-8 оккупанты используют для перевозки личного состава и грузов, а также для поддержки наземных операций.