Главное управление разведки сообщило об ударах дронами по российской технике и судну во временно оккупированном Крыму.

Боевую работу провели защитники из спецподразделения ГУР Prymarу ("Примари").

На видео показано поражение беспилотниками российских дорогостоящих радиолокационных станций:

→ мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет";

→ командный пункт береговой РЛС МР-10М1Э (отслеживает надводные цели);

→ РЛС 9С32 "Имбирь" (станция наведения ракет из состава системы противовоздушной обороны С-300В);

→ командный пункт РЛС СТ-68 (выявляет маловысотные цели);

→ мобильная РЛС 39Н6 Каста-2Е2 (предназначена для распознавания воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах).

Также под дроновый удар ГУР попал буксир "Федор Урюпин" и грузовик Камаз захватчиков, что зафиксировано на видео.

Когда именно произошли поражения – не уточняется.

Расстояние от линии фронта до временно оккупированного Крыма составляет более 100 км по прямой.

19 марта ГУР показало видео с ударами по дорогостоящим системам ПВО, морским судам и вертолету захватчиков в Крыму.

21 марта военная разведка показала видео поражение российских систем и станций на полуострове, в том числе ЗРК "Панцирь-С1".