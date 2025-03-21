Главное управление разведки Минобороны показало видео поражения российских систем и станций во временно оккупированном Крыму, в том числе зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Об успешных ударах по этой и другим системам противовоздушной обороны оккупантов сообщалось 19 марта.

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Дрон воинов спецподразделения ГУР Prymarу, участвовавших в недавней операции на территории полуострова, зафиксировал эпический кадр избегания ракетного удара из российского комплекса "Панцирь-С1".

В общей сложности тогда за несколько дней удалось поразить более 10 радиолокационных станций, пусковую установку С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", три ЗРК "Панцирь-С1".

Кроме этого, ГУР ударило по транспортно-буксирному судну проекта С4236, универсальному буксиру "Федор Урюпин" и вертолету Ми-8 российских оккупантов.

13 марта собеседник LIGA.net в разведке сообщил, что дроны ГУР атаковали предприятие по производству дронов под Калугой.

в разведке сообщил, что дроны ГУР атаковали предприятие по производству дронов под Калугой. 16 марта Силы обороны ударили по кадыровцам в Брянской области, ГУР опубликовало перехват разговоров врага.

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