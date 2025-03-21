ГУР показало нове відео операції з ураження російських систем ППО у Криму
Головне управління розвідки Міноборони показало відео ураження російських систем і станцій у тимчасово окупованому Криму, зокрема зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1". Про успішні удари по цій та інших системах протиповітряної оборони окупантів повідомлялося 19 березня.
Дрон воїнів спецпідрозділу ГУР Prymarу, які брали участь у нещодавній операції на території півострова, зафіксував епічний кадр уникнення ракетного удару з російського комплексу "Панцирь-С1".
Загалом тоді за кілька днів вдалося уразити понад 10 радіолокаційних станцій, пускову установку С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" і РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", три ЗРК "Панцирь-С1".
Окрім цього, ГУР вдарило по транспортно-буксирному судну проєкту С4236, універсальному буксиру "Федор Урюпін" і гелікоптеру Мі-8 російських окупантів.
- 13 березня співрозмовник LIGA.net у розвідці повідомив, що дрони ГУР атакували підприємство з виробництва дронів під Калугою.
- 16 березня Сили оборони вдарили по кадировцях на Брянщині, ГУР опублікувало перехоплення розмов ворога.
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