77 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск отразила массированный штурм российской армии на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщило командование ДШВ Вооруженных Сил Украины.

По информации военных, российская армия готовила штурм около трех недель, накапливая технику и личный состав. В результате она использовала около 100 военных и 16 единиц бронетехники, добавляет командование ДШВ.

Также враг применял артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, сбросы с беспилотников, FPV-дроны и управляемые авиационные бомбы на протяжении всего активного периода штурма утром.

Командование пишет, что штурм не имел результата. Уже днем российская армия предприняла повторные попытки штурмовать украинские позиции уже без техники, но снова не достигла результата, сообщают в ДШВ.

По приблизительной информации, украинские военные уничтожили 12 боевых бронемашин, танк, ликвидировали 60 оккупантов, а еще 28 получили ранения.

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