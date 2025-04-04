Росіяни намагаються звести переправи через Оскіл, але зазнають невдач – речник ЗСУ

Оскіл (Фото: Wikipedia)

На Куп'янському напрямку, в районі населеного пункту Дворічна, російські війська намагаються облаштувати переправи через річку Оскіл, але це їм не вдається. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин.

"Там росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий беріг річки Оскіл із метою утримання та розширення плацдарму, а також створення загрози місту Куп'янськ із півночі", – пояснив він.

Крім того, окупанти намагаються наводити переправи через Оскіл, щоб перекидати свою техніку. Шамшин наголосив, що нещодавно Силам оборони вдалося знищити важкий механізований міст.

"Поки що навести переправи, я сподіваюсь, і не вдасться їм навести свої переправи. І наразі бронетехніки на правому березі річки Оскіл немає. І це хороша новина. Тому що це надзвичайно ускладнює ворогу як просування, так і його логістику", – додав речник.

Ситуація на фронті показує, що ворог не припиняв свої штурмові дії на більшості напрямків, а навпаки — лише активізував свої зусилля.

28 березня повідомлялося, що десантники відбили масований штурм російської армії на Куп'янському напрямку в Харківській області.

29 березня на Куп'янському напрямку Сили оборони знищили російський важкий механізований міст, яким окупанти хотіли перекидати війська через річку Оскіл.