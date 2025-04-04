Россияне пытаются возвести переправы через Оскол, но терпят неудачи – спикер ВСУ

Оскол (Фото: Wikipedia)

На Купянском направлении, в районе населенного пункта Двуречная, российские войска пытаются обустроить переправы через реку Оскол, но это им не удается. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин.

"Там россияне продолжают перебрасывать свои пехотные группы на правый берег реки Оскол с целью удержания и расширения плацдарма, а также создания угрозы городу Купянск с севера", – пояснил он.

Кроме того, оккупанты пытаются наводить переправы через Оскол, чтобы перебрасывать свою технику. Шамшин подчеркнул, что недавно Силам обороны удалось уничтожить тяжелый механизированный мост.

"Пока навести переправы, я надеюсь, и не удастся им навести свои переправы. И сейчас бронетехники на правом берегу реки Оскол нет. И это хорошая новость. Потому что это чрезвычайно усложняет врагу как продвижение, так и его логистику", — добавил спикер.

Ситуация на фронте показывает, что враг не прекращал свои штурмовые действия на большинстве направлений, а наоборот – только активизировал свои усилия.

28 марта сообщалось, что десантники отразили массированный штурм российской армии на Купянском направлении в Харьковской области.

29 марта на Купянском направлении Силы обороны уничтожили российский тяжелый механизированный мост, по которому оккупанты хотели перебрасывать войска через реку Оскол.