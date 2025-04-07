Оккупанты пытались прорваться на позиции Сил обороны сразу на двух отрезках вблизи Купянска, параллельно с механизированным накатом, на другом отрезке россияне проводили штурмовые действия с участием квадроциклов. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-служба 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

В воскресенье, 6 апреля, россияне совершили ударно-штурмовые действия в окрестностях Купянска Харьковской области с участием пехоты, квадроциклов и бронированной техники, но потерпели поражение.

Силами "Ахиллеса", 1 президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревий" и 43 отдельной механизированной бригады были отражены две попытки наката – вражеская пехота и техника уничтожены. В частности, "Ахиллес" сжег два танка и повредил две боевые машины пехоты.

Командир "Ахиллеса" Юрий Федоренко рассказал, что россияне рассчитывали, что в условиях непогоды эффективность украинских беспилотников снизится. Поэтому утром российская пехота предприняла попытку прорваться на позиции Сил обороны сразу на двух отрезках вблизи Купянска.

"Но ставка на дождь не сработала – накаты удалось отбить. После обеда ситуация повторилась – снова танк и БМП пытались втянуть вражеский десант на украинские позиции. Противнику удалось подобраться к передней линии и спешить пехоту, однако личный состав и техника были уничтожены", — рассказал Федоренко.

Командир первого батальона "Ахиллеса" Антон Шмагайло (Бандерас) заявил, что россияне активно пользуются погодными условиями.

"Параллельно с механизированным накатом, на другом отрезке проводит штурмовые действия с участием квадроциклов – вероятно для отвлечения внимания от основного удара. Но из-за большой спешки враг действует достаточно дезорганизованно", – утверждает военный.

По его словам, уровень слаженности россиян снизился. Он связывает это с тем, что оккупантов постоянно подгоняет командование, "гонит на смерть".

"Основная их цель в этом случае – подтянуться к Купянску. Но до самого города врагу еще далеко", – подчеркнул Шмагайло.

СПРАВКА Россияне наращивают усилия на Купянском направлении в течение нескольких месяцев. Битва за левобережный Купянский район началась в сентябре 2024 года и продолжается по сей день. Ключевые населенные пункты плацдарма Сил обороны, простирающейся вдоль левого берега реки Оскол: Купянск, Купянск-Узловой и Боровая.

28 марта 2025 года сообщалось, что десантники отразили массированный штурм российской армии на Купянском направлении в Харьковской области.

29 марта на Купянском направлении Силы обороны уничтожили российский тяжелый механизированный мост, по которому оккупанты хотели перебрасывать войска через реку Оскол.

4 апреля сообщалось, что в районе населенного пункта Двуречная российские войска пытаются обустроить переправы через Оскол, но это им не удается.