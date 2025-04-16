Північнокорейські снаряди, які використовує РФ, стали чіткіше влучати по цілях – ГУР
Північнокорейські снаряди, які використовують російські війська проти Сил оборони, зараз б'ють по цілях чіткіше, ніж будь-коли. Про це в інтерв'ю японському мовнику NHK розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.
За його словами, половина снарядів, які використовує Росія, виготовляються в Північній Кореї.
"Ці снаряди спочатку були не такими точними й падали на відстані понад 100 метрів від намічених цілей, але тепер вони стали набагато ближчими до цілей", – сказав представник української розвідки.
Черняк також наголосив, що війська КНДР понесуть додому досвід ведення сучасної війни та навчать інших військових у своїй країні. Північна Корея є загрозою для України та Азійсько-Тихоокеанського регіону, резюмував він.
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- Розслідування Reuters встановило, що КНДР могла відправити Росії до шести мільйонів артилерійських снарядів.