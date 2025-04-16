Північнокорейські снаряди, які використовує РФ, стали чіткіше влучати по цілях – ГУР

Детонація артилерійських снарядів (Фото: ДСНС)

Північнокорейські снаряди, які використовують російські війська проти Сил оборони, зараз б'ють по цілях чіткіше, ніж будь-коли. Про це в інтерв'ю японському мовнику NHK розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

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За його словами, половина снарядів, які використовує Росія, виготовляються в Північній Кореї.

"Ці снаряди спочатку були не такими точними й падали на відстані понад 100 метрів від намічених цілей, але тепер вони стали набагато ближчими до цілей", – сказав представник української розвідки.

Черняк також наголосив, що війська КНДР понесуть додому досвід ведення сучасної війни та навчать інших військових у своїй країні. Північна Корея є загрозою для України та Азійсько-Тихоокеанського регіону, резюмував він.

22 січня 2025 року повідомлялося, що КНДР протягом кількох місяців спрямує в Росію підкріплення.

23 січня Буданов заявив, що у 2025 році КНДР передасть Росії нову партію балістичних ракет малої дальності KN-23, артилерійські системи й снаряди.

8 лютого стало відомо, що Північна Корея почне виробляти безпілотники, розроблені спільно з Росією.

Розслідування Reuters встановило, що КНДР могла відправити Росії до шести мільйонів артилерійських снарядів.