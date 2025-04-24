В Киеве 25 апреля объявлен Днем траура
В Киеве 25 апреля объявлен Днем траура, сообщил мэр Виталий Кличко. В ночь на 24-е российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по столице, убив восьмерых человек.
"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", – написал городской голова.
В результате российской атаки на Киев погибли восемь человек, еще 77 – пострадали. Как сообщал министр внутренних дел Игорь Клименко, россияне убили двоих детей из одной семьи, но эта информация требует дополнительного подтверждения.
Под завалами продолжают поиски людей.
- Из-под завалов в Святошинском районе столицы достали живого мужчину, пролежавшего там более шести часов.
- Премьер Шмыгаль 24 апреля сообщил, что с начала полномасштабной войны РФ убила 13 000 гражданских украинцев, из которых 618 – дети.