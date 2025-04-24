В результате российской комбинированной атаки на столицу в ночь на 24 апреля погибли восемь человек, более 70 пострадали

Последствия удара РФ по Киеву (Фото: ГСЧС)

В Киеве 25 апреля объявлен Днем траура, сообщил мэр Виталий Кличко. В ночь на 24-е российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по столице, убив восьмерых человек.

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"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", – написал городской голова.

В результате российской атаки на Киев погибли восемь человек, еще 77 – пострадали. Как сообщал министр внутренних дел Игорь Клименко, россияне убили двоих детей из одной семьи, но эта информация требует дополнительного подтверждения.

Под завалами продолжают поиски людей.