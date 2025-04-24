Зеленский после атаки РФ: 44 дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня

Президент поручил министру обороны немедленно связаться с союзниками по запросам Украины об укреплении ПВО

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Прошло 44 дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня, а Россия – нет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после того, как российские оккупационные войска совершили массированную атаку на Украину.

"Сорок четыре дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. Сорок четыре дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что мир должен видеть и понимать, что происходит: примерно 70 ракет, в том числе баллистические, еще около 150 ударных беспилотников, которыми Россия атаковала Украину.

"Был доклад военного командования. Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами по поводу наших запросов об укреплении ПВО", – сказал президент.

В ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "шахед" и дронами-имитаторами других типов. В общей сложности Россия атаковала Украину 215 воздушными целями.

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