Зеленський після атаки РФ: 44 дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Минуло 44 дні, як Україна погодилася на повне припинення вогню, а Росія – ні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після того, як російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну.

"Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це", – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що світ має бачити та розуміти, що відбувається: приблизно 70 ракет, зокрема балістичні, ще майже 150 ударних безпілотників, якими Росія атакувала Україну.

"Була доповідь військового командування. Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО", – сказав президент.

У ніч проти 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "шахед" та дронами-імітаторами інших типів. Загалом Росія атакувала Україну 215 повітряними цілями.

Найбільше постраждав Київ. Підтверджено загибель дев'ятьох людей.

З-під завалів у Святошинському районі столиці дістали живого чоловіка, який пролежав там понад шість годин.