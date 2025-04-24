Трамп може зустрітися із Путіним у травні, але не на параді

Дональд Трамп (Фото: CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару й Об'єднаних Арабських Еміратів у травні. Про це повідомляє CNN.

Про свої плани Трамп розповів під час спілкування з медіа в Овальному кабінеті. Він відповів на запитання журналіста, чи планує він зустріч з очільником Кремля у Саудівській Аравії.

"Це можливо, але, швидше за все, ні. Я думаю, ми з ним зустрінемося незабаром після цього", – сказав Трамп.

Візит президента США на Близький Схід запланований на 13-16 травня. Він стане другою закордонною поїздкою Трампа на другому терміні після запланованого візиту в Рим на похорон Папи Франциска 26 квітня.

Раніше повідомлялося, що візит до Саудівської Аравії можливий після досягнення перемир'я між Росією та Україною. На цьому наполягали саудити, які є посередниками у переговорах про припинення вогню між США й Україною та США й Росією.