Перший закордонний візит Трампа відбудеться після припинення вогню в Україні – Axios

Президент США збирається до Саудівської Аравії, яка виступає посередником у переговорах щодо російсько-української війни

Дональд Трамп (Фото: ANDY RAIN/ EPA-EFE)

Президент США Дональд Трамп планує відвідати Саудівську Аравію у першій закордонній поїздці після повернення до Білого дому. Візит повинен відбутися після досягнення перемир'я у російсько-українській війні. Про це повідомляє Axios із посиланням на двох офіційних осіб Сполучених Штатів.

Про те, що Трамп планує відвідати Саудівську Аравію, він сказав ще на початку березня.

"Я їду до Саудівської Аравії. Зазвичай ви спочатку їдете до Великої Британії", — сказав він.

За даними порталу, потенційна поїздка вже обговорюється між високопосадовцями США та їхніми саудівськими колегами, зокрема в кулуарах переговорів про російсько-українську війну.

Співрозмовник Axios, який знає деталі потенційного візиту, повідомив, що саудити хочуть, щоб візит відбувся після досягнення перемир'я між Росією та Україною.

Саудівська Аравія є головним посередником у переговорах про припинення вогню між США та Україною й США та Росією.

Співбесідник порталу повідомив, що однією з дат візиту було 28 квітня, але його перенесли. Поточний план передбачає поїздку Трампа до Саудівської Аравії в середині травня.

Першій закордонний візит на першому президентському терміні Трамп також здійснив до Саудівської Аравії.