Перший закордонний візит Трампа відбудеться після припинення вогню в Україні – Axios
Президент США Дональд Трамп планує відвідати Саудівську Аравію у першій закордонній поїздці після повернення до Білого дому. Візит повинен відбутися після досягнення перемир'я у російсько-українській війні. Про це повідомляє Axios із посиланням на двох офіційних осіб Сполучених Штатів.
Про те, що Трамп планує відвідати Саудівську Аравію, він сказав ще на початку березня.
"Я їду до Саудівської Аравії. Зазвичай ви спочатку їдете до Великої Британії", — сказав він.
За даними порталу, потенційна поїздка вже обговорюється між високопосадовцями США та їхніми саудівськими колегами, зокрема в кулуарах переговорів про російсько-українську війну.
Співрозмовник Axios, який знає деталі потенційного візиту, повідомив, що саудити хочуть, щоб візит відбувся після досягнення перемир'я між Росією та Україною.
Саудівська Аравія є головним посередником у переговорах про припинення вогню між США та Україною й США та Росією.
Співбесідник порталу повідомив, що однією з дат візиту було 28 квітня, але його перенесли. Поточний план передбачає поїздку Трампа до Саудівської Аравії в середині травня.
Першій закордонний візит на першому президентському терміні Трамп також здійснив до Саудівської Аравії.
- 25 березня у Саудівській Аравії завершилася чергова зустріч між делегаціями США та України. Умєров наголосив, що переміщення Росією військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням домовленості про перемир'я на морі.
- Москва висунула вимогу зняти низку санкцій для погодження припинення вогню в Чорному морі.
- Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати розглянуть вимоги Росії після того, як та "в принципі" погодилася на припинення вогню в Чорному морі з Україною для убезпечення судноплавства. За його словами, серед вимог Росії – скасування деяких санкцій Євросоюзу.